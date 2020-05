Juventus, ecco come saranno le maglie per la prossima stagione

In un periodo di sospensione del campionato, si prova a pensare al futuro. In casa Juventus ci si fa un’idea sulle maglie della prossima stagione.

Ripartire o no. Questo è il dubbio che attanaglia il campionato di Serie A. In attesa di risolvere questo dubbio, si prova a pensare al futuro. In casa Juventus il pensiero va a come potrebbero essere le maglie della prossima stagione. Infatti sono tornare a circolare con insistenza alcune foto della presunta divisa che indosseranno i bianconeri l’anno prossimo. Le ultime e le più affidabili rimangono quelle fornite un po’ di mesi fa dall’account La Maglia Bianconera, specializzato in tal senso. Ecco alcune immagini di quelle che potrebbero essere le scelte della società piemontese.

