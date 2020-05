Werner alla Juventus, Calciomercato: una concorrente in meno

Timo Werner è uno dei nomi sul taccuino della Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Ma qual è la situazione? Ecco i dettagli.

Timo Werner è uno dei nomi su cui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. L’attaccante del Lipsia interesserebbe alla Juventus, ma non solo. Anche l’Inter sarebbe tra le pretendenti al tedesco. La trattativa però sarebbe a dir poco complicata. “Non vogliamo vendere i nostri giocatori al di sotto del valore di mercato“, ha detto il ds del club teutonico ai microfoni di ‘Sport 1’. La buona notizia arriverebbe però dal no dell’attaccante al Bayern Monaco. Nella corsa al classe ’96 sembrerebbe però favorito il Liverpool. Insomma, non resta che attendere quello che succederà.

