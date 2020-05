Pjanic lascia la Juventus, Calciomercato: il Barcellona fa sul serio

Miralem Pjanic sembrerebbe esser destinato a lasciare la Juventus. Il Barcellona potrebbe fare sul serio per il bosniaco.

Miralem Pjanic è senza alcun dubbio uno dei nomi attorno a cui potrebbe ruotare tutto il calciomercato della Juventus. L’addio del bosniaco potrebbe diventare realtà nei prossimi mesi. Ed ecco che, secondo quanto riportato e rivelato da ‘As’, il Barcellona potrebbe davvero fare sul serio per l’ex Roma. I catalani avrebbero tra l’altro in pugno un’importante carta da giocarsi, ossia Arthur. Quest’ultimo infatti stuzzica e non poco la fantasia della dirigenza dei piemontesi. Il verdeoro però per ora vorrebbe restare ai blaugrana. Quale sarà quindi la strategia? Non è escluso che l’assalto al buon Mire potrebbe avvenire anche senza l’inserimento di contropartite tecniche.

