Calciomercato Juventus, tanta concorrenza per Kane

Harry Kane è uno dei nomi sul taccuino della Juventus. Ma la concorrenza sull’attaccante del Tottenham è sempre altissima.

Harry Kane potrebbe essere uno degli obiettivi della Juventus nella prossima sessione di calciomercato. La concorrenza però sarebbe a dir poco nutrita. Il principale ostacolo per i piemontesi sarebbe rappresentato dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘dondiario.com’, gli spagnoli sarebbero pronti a mettere sul piatto due contropartite tecniche: James Rodriguez e Gareth Bale. Il colombiano e il gallese rappresentano due pezzi da novanta, che però non sono in vetta alle gerarchie tecniche e tattiche di Zinedine Zidane. Le loro qualità però sono indiscutibili e potrebbero far traballare gli inglesi. La Vecchia Signora al momento resta alla finestra, ma monitora la situazione.