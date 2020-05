Juventus, senti Moratti: “Voglio Dybala al posto di Lautaro Martinez”

L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ha parlato di mercato, soffermandosi anche sul possibile sostituto di Lautaro Martinez.

L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti è tornato a parlare. In una lunga intervista, rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex numero uno dei nerazzurri ha toccato tantissimi temi, tra cui anche il calciomercato. In casa meneghina tiene infatti banco il possibile addio di Lautaro Martinez, finito nel mirino del Barcellona. Ma chi vorrebbe lui come sostituto? La riposta lascia poco spazio a dubbi e interpretazioni.

“Dare via Lautaro Martinez? Se arrivasse Messi io ci starei. E se Leo dovesse essere impossibile, al posto del Toro vorrei Dybala“, queste le parole di Moratti, che sogna quindi lo sbarco a Milano dell’attaccante della Juventus. E, per quest’ultima, c’è un piccolo pensiero: “Fermarsi vorrebbe dire niente triplete per i bianconeri? Avranno altre occasioni. Se mi darebbe fastidio un loro en plein? Nessun record resiste in eterno. Di sicuro il Triplete non ce lo toglierà nessuno”.

L’ex patron ha detto poi la sua sulla possibile ripartenza: “Credo sia meglio preparare la prossima stagione, ma le parole di Lotito ci stanno. Assegnare lo scudetto non è comunque una priorità. Il like di Agnelli? La situazione è diversa. Lo scudetto assegnato a noi è stato frutto e conseguenza di una truffa. Ora siamo nel mezzo di una pandemia che ha sconvolto il mondo”. Insomma, qualche sassolino dalle scarpe è stato levato.

