Rinnovo Dybala, Calciomercato: la trattativa si complica

Rinnovo Dybala: continua a tenere banco in casa Juventus il futuro dell’argentino. Ma qual è la situazione? Ecco tutti i dettagli.

Il futuro di Paulo Dybala è uno degli argomenti più caldi in casa Juventus. Il rinnovo, nelle scorse settimane, appariva cosa fatta. L’argentino sembrava definitivamente pronto a legarsi a vita ai colori bianconeri, con annesso un un ritocco dell’ingaggio, sfiorando i 10 milioni di euro. Come evidenziato da ‘Tuttosport’, però il tutto potrebbe esserci complicato. Il motivo? La situazione che si sta vivendo, ossia l’emergenza Coronavirus, che sta creando anche delle difficoltà economiche. La prossima sessione di calciomercato sarà quindi a dir poco complicata e dovrebbero per lo più esserci trattative di scambio. Quale sarà quindi il destino della Joya? Difficile dirlo. Ora non resta che cosa accadrà.

