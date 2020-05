Il giovane centrocampista sembra sempre più vicino ai Gunners, che avrebbero superato la concorrenza di mercato anche della Juventus

Si è parlato tanto del profilo di Thomas, infatti il giocatore sembrava molto vicino alla Juventus come rinforzo per il centrocampo, Thomas Partey, giocatore in uscita dall’Atletico Madrid piace anche a tanti altri club di caratura internazionale, e per il momento, l’Arsenal sembra essere in vantaggio sulla concorrenza di mercato.

Calciomercato Juventus, Arsenal in vantaggio su Thomas

Stando a quanto riportato dall’indiscrezione del giornale inglese Daily Mirror, sarebbero i londinesi dell’Arsenal i favoriti all’acquisto del calciatore. La dirigenza del club londinese sarebbe in pressing sull’entourage del giovane e sarebbero disposti a pagare la clausola di 50 milioni di euro.

