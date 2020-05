Calciomercato Juventus: il Barcellona vuole Pjanic, ecco cosa offre

Il prossimo calciomercato Juventus indubbiamente prevederà non solo degli acquisti mirati per mister Sarri, ma anche delle cessioni importanti. Una di queste potrebbe essere quella di Miralem Pjanic.

Il rendimento del centrocampista bosniaco quest’anno non è stato all’altezza delle aspettative e per questo motivo il club bianconero non dirà di no qualora si presentasse un’offerta conveniente. Economica o meno, magari con uno scambio che possa accontentare tutti, visto il momento storico che non permette grandi spese.

Uno dei club che maggiormente è interessato a Pjanic è il Barcellona, intenzionato a rinnovarsi per essere sempre più competitivo in patria e anche in Europa. E un giocatore come il bosniaco, dai piedi buoni e dalla regia lucida, può sempre far comodo. Quale potrebbe essere però l’offerta giusta per lui?

Calciomercato Juventus: le contropartite del Barcellona

Il giocatore del Barcellona che maggiormente interessa alla Juventus è il brasiliano Arthur. Ventitre anni, mezzala che piace tanto a Sarri, pedina che potrebbe ben integrarsi nel gruppo bianconeri. Arthur però ha già fatto sapere che vuole restare in Spagna, come sottolinea Il Corriere dello Sport.

E allora il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto altri nomi pur di arrivare al bosniaco. Come quello di Ivan Rakitic, che ha 32 anni e ha il contratto in scadenza nel 2021. Anche il centrocampista croato però sembra avere chiaro il suo futuro, vuole chiudere la carriera nel Siviglia. E poi quello di Arturo Vidal, vecchia conoscenza bianconera. Sulla lista dei partenti blaugrana ci sono anche il terzino destro Semedo, portoghese e compagno in nazionale di Ronaldo e poi potrebbero essere inseriti nell’affare anche giovani molto interessanti come Aleñá e Emerson, che oggi sono al Betis in prestito.

