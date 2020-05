Juventus, anche Rabiot è rientrato in Italia

La Juventus continua a recuperare pezzi. Anche il francese Adrien Rabiot infatti questa sera è rientrato in Italia dopo aver trascorso la quarantena in Costa Azzurra. Il centrocampista in questi giorni è stato al centro di alcune polemiche per il suo ritardato ritorno a Torino.

Polemiche che sono state anche alimentate da un recente post del giocatore sui social. Ad ogni modo nella serata odierna Rabiot è rientrato a casa e adesso dovrà rimanerci per il periodo di quarantena imposto, prima di potersi allenare insieme ai compagni alla Continassa.

E’ di oggi la notizia che gli allenamenti di gruppo potranno ripartire dal prossimo 18 maggio, mentre l’assemblea di Lega ha ufficializzato che la serie A potrebbe ripartire il 13 giugno. Questa almeno è l’intenzione dei club, coronavirus permettendo.

Al momento rimane dunque un solo giocatore straniero della Juventus che non si trova in Italia ed è Gonzalo Higuain. Il bomber argentino si trova in Argentina dove è volato per stare al fianco della madre. Ancora non c’è una data precisa riguardo il suo ritorno, ad ogni modo dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

