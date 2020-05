Juventus, buona notizia: Demiral si allena alla Continassa

Continua il lavoro individuale dei giocatori della Juventus alla Continassa in vista della ripresa delle ostilità. La possibilità che si torni a giocare cresce sempre di più, visto che tra l’altro l’assemblea di Lega ha deciso che il campionato potrebbe ripartire il prossimo 13 giugno, virus permettendo. In serie A si devono disputare ben dodici giornate più quattro recuperi, ovvero Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma.

C’è una buona notizia per la Juventus e riguarda il ritorno in campo di Merih Demiral, che sta proseguendo nel suo percorso di recupero. Dopo il grave infortunio rimediato nei mesi scorsi, per il giocatore è anche una bella iniezione di fiducia per il futuro. Difficile pensare che un suo recupero venga affrettato per la ripresa di questa stagione.

La nota della Juventus

“Continua il programma di allenamento individuale per i giocatori della Juventus. I bianconeri impegnati, come nei giorni scorsi, sono Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey e Rugani” si legge sul sito ufficiale della società bianconero. “Oggi c’è una novità che riguarda Merih Demiral: il giocatore turco è tornato al Training Center. Merih, che prosegue il suo percorso riabilitativo al J|Medical, da oggi ha infatti iniziato anche a lavorare in campo, nell’ottica di un graduale recupero dal suo infortunio”.

Per Demiral ci sarà ancora tanto lavoro da fare, ma è il primo passo per tornare a essere un protagonista indiscusso con la maglia della Juventus.

