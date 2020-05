Lavezzi, disavventura su Instagram: ecco che cosa è successo

Disavventura su Instagram per Ezequiel Lavezzi. All’argentino sarebbero stati chiesti 5mila dollari: ma ecco che cosa è successo.

Ezequiel Lavezzi, dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, sta trascorrendo la quarantena nel paradiso caraibico di Saint-Barths insieme alla compagna Natalia Borges. Il loro idillio è però stato distrutto da un ricatto a sfondo pornografico e sessuale. Secondo quanto riportato dal ‘Clarin’, l’attaccante ex Napoli e Psg ha prontamente sporto denuncia contro due account Twitter, che lo ricattavano chiedendo 5mila dollari per ogni contenuto pornografico in compagnia della fidanzata.

Lavezzi ricattato, ecco che cosa è successo

“Hanno iniziato a scrivergli da due account Instagram. Non solo a lui, ma anche alla sua ragazza. In particolare, queste persone gli dicono che hanno i loro video e le loro conversazioni e gli danno dettagli sul contenuto, ecco perché è tutto molto credibile. Anche se fossero falsi sarebbe comunque estorsione“, questo quanto raccontato da fonti vicine a Lavezzi. Comunque il sudamericano e la sua Natalia si sono immediatamente rivolti a un avvocato. Insomma, la vicenda non è di sicuro delle migliori.

