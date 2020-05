Anniversario Champions 1996: Pistocchi “provoca” i tifosi della Juventus

La Juventus ha vinto nel corso della sua storia per due volte la Champions League, quella che una volta si chiamava la Coppa Campioni. E proprio oggi, il 22 maggio, ricorre l’anniversario del secondo trionfo, quello ottenuto ai calci di rigore contro l’Ajax.

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha evidenziato su Twitter come il rapporto tra i trionfi in patria ottenuti dai bianconeri, vale a dire gli scudetti, e quelli in Europa sia molto alto. Un rating di 17.50 che sembra evidenziare lo scarso feeling che la Juventus, big del calcio europeo, ha con questo importante trofeo.

Real Madrid, Milan e Liverpool vicinissimi nel rating tra vittorie in campionato e vittorie in Champions RM 2.54 Milan 2.57 Liverpool 3.00. Inter 6.00 Juventus staccatissima 17.50 pic.twitter.com/KGh3i7FHMM — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 22, 2020

Il rating bianconero è ancor più alto se messo a confronto con quello di altre big. Il rapporto tra successi in patria e in Europa per il Real Madrid ad esempio è bassissimo, addirittura 2.54. Del resto le merengues hanno trionfato in Champions League per la bellezza di 13 volte.

Unica italiana che si avvicina ai numeri del Real è il Milan. I rossoneri hanno conquistato “solo” 18 scudetti ma hanno vinto la Champions League per ben 7 volte. Il rating dunque è di 2.57, più basso anche di quello dell’Inter (6).

Il post di Pistocchi ha ovviamente scatenato i commenti dei tifosi su Twitter. I supporters bianconeri sperano che alla fine di questa stagione il rating bianconero possa abbassarsi. Perché vorrebbe dire avere una Champions League in più da esporre in bacheca…

