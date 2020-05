Calciomercato Juventus, per i bookmakers bianconeri in lizza per Cavani

Non è certo una novità il fatto che nel prossimo calciomercato la Juventus debba andare alla ricerca di un centravanti. Questo al di là della permanenza o della partenza di Gonzalo Higuain.

Il primo obiettivo dei bianconeri rimane Mauro Icardi, la cui situazione ancora non si è sbloccata. Il centravanti argentino oggi milita nel Psg, che ha l’opportunità di riscattarlo alla fine della stagione dall’Inter, proprietaria al momento del suo cartellino.

Nelle ultime settimane sono circolati anche altri nomi importanti, come ad esempio quello di Havertz e Kane. Tuttavia c’è anche un altro bomber che potrebbe finire alla Juventus nella prossima stagione. O quantomeno esiste ancora la possibilità, come sottolineano i bookmaker.

Come riporta Agipronews, infatti, le quote degli analisti danno ancora per possibile l’arrivo alla Juventus di Edison Cavani. Il contratto dell’esperto attaccante con il Psg scadrà alla fine di questa stagione e, nonostante non sia più giovanissimo, c’è la fila di pretendenti pronti a ingaggiarlo a parametro zero.

E tra queste c’è anche la Juventus, che è quotata a 12. Tuttavia i bookmakers danno più vicino il passaggio di Cavani all’Inter, visto che il suo approdo in nerazzurro è quotato solamente a 2.25. In lizza ci sono anche Atletico Madrid (quotato a 4) e Newcastle (9). Senza dimenticare la possibilità di un suo approdo nel campionato cinese o nella Mls americana, anche se gli analisti hanno indicato in tal senso quote molto alte.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK