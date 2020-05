Calciomercato Juventus, maxi scambio con l’Atalanta: i dettagli

Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero lavorando per un maxi scambio con l’Atalanta. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa.

A.A.A. cercasi attaccante. La Juventus, nella prossima sessione di calciomercato, si concentrerà senza alcun dubbio sulla ricerca di una prima punta di alto livello. Con l’addio di Higuain infatti i bianconeri dovranno inevitabilmente rinforzarsi in quella zona del campo. Tanti i nomi sul taccuino. Icardi, Milik e Gabriel Jesus sembrano essere quelli più affascinanti. Il nome nuovo potrebbe essere però quello di Duvan Zapata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, si stringe per Milik

Calciomercato Juventus, Zapata il nome nuovo per l’attacco

Il colombiano potrebbe essere l’alternativa nel caso in cui saltassero le altre piste. L’Atalanta però non sarebbe disposta a fare sconti per il proprio bomber. L’ex Sampdoria potrebbe muoversi per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. I bianconeri potrebbero però provare ad abbassare le pretese economiche con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. I nomi potrebbero essere quelli di Perin e Romero. Insomma, non resta che attendere se la trattativa si accenderà davvero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK