Calciomercato Juventus, si stringe per Milik

Il calciomercato Juventus in estate vedrà senz’altro i bianconeri impegnati alla ricerca di una prima punta, un giocatore che possa ben integrarsi nello scacchiere di mister Sarri. Questo indipendentemente dalla conferma o meno di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino potrebbe rimanere fino alla scadenza del suo contratto oppure andare via.

Higuain piace infatti non solo al River Plate, ma ha anche diversi estimatori in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbe l’ambizioso Newcastle ma anche il Wolverhampton. Ad ogni modo, come detto, la Juventus cercherà un nuovo centravanti. Icardi rimane l’opzione numero uno, ma è su Milik che adesso si starebbero concentrando le attenzioni del club bianconero.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, la rivelazione di Douglas Costa

Calciomercato Juventus:

Come riporta Tuttosport sono tre le strade che potrebbero portare Milik a Torino. La premessa da fare è che il contratto del bomber polacco con il Napoli scadrà nel giugno 2021 e per questo motivo i partenopei, se non rinnoveranno l’accordo, cercheranno probabilmente di cederlo per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

La Juventus è pronta ad offrire uno scambio di giocatori, inserendo delle contropartite tecniche come Romero e Pellegrini per abbassare la cifra di 40 milioni di euro richista dai partenopei. Altrimenti potrebbe anche decidere di aspettare un altro anno e poi cercare di prendere Milik a parametro zero. Sarebbe davvero un colpaccio.

Infine l’ultima strada porta ad un rinnovo del calciatore polacco con il Napoli, con la Juventus pronta a prenderlo inizialmente in prestito per due anni prima di formalizzarne l’acquisto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK