Champions League, per agosto si ipotizza un nuovo format

Non solo la serie A. Il campionato italiano dovrebbe riprendere il prossimo 20 giugno, la decisione ufficiale arriverà nel corso della settimana. E un tour de force attende la Juventus, che dovrà cercare di rimanere davanti alle rivali per vincere il nono scudetto consecutivo.

Non bisogna però dimenticare che i bianconeri saranno impegnati anche in Coppa Italia e, soprattutto, in Champions League. Ormai da tempo si sa che i tornei internazionali saranno conclusi nel mese di agosto, quando i campionati nazionali avranno già emesso i loro verdetti.

Come riporta Sky Sport però il format di Champions League potrebbe essere diverso dal solito. Durante una riunione tra l’Eca e la Uefa infatti sono state prese in considerazioni altre ipotesi riguardo la conclusione del torneo, anch’esso ovviamente scombussolato dal coronavirus.

Si dovrebbero giocare infatti il 7 e 8 agosto le gare di ritorno degli ottavi di finale, che vedranno scendere in campo anche la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri dovranno rimediare alla sconfitta di misura rimediata contro il Lione nell’andata. I francesi praticamente ricominceranno a giocare proprio in quella data, visto che il campionato transalpino è stato già dichiarato concluso.

Champions League, final four a Istanbul?

La novità arriverebbe dai quarti di finale che sarebbero disputati in campo neutro e in gara secca. Le date in calendario dovrebbero essere il 13-14 agosto. Le quattro squadre rimaste si giocherebbero poi la Champions League ad Istanbul. La capitale turca infatti ospiterebbe sia le semifinali che la finale del torneo.

