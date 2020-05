Nella prossima stagione di mercato potrebbero esserci diverse opportunità a parametro zero, profili che farebbero comodo alla Juventus, ecco quali

Si delinea un calciomercato giustamente all’insegna del risparmio data la situazione di crisi economica generale dovuta al Coronavirus, che sappiamo ha gravato non poco sul bilancio di tutte le società calcistiche. Dunque all’orizzonte si potrebbero delineare importanti occasioni di “usato sicuro” su cui puntare, veri autentici fuoriclasse a parametro zero. Ecco chi potrebbero essere i colpi, appunto, a parametro zero:

Edison Cavani: su di lui non c’è niente da dire, se non che è -ancora- uno dei centroavanti più forti al mondo, dotato di una qualità tecnica innata e di un fiuto del gol pazzesco, il suo rinnovo con il Psg sembra sempre più lontano. Su di lui si prospetta un futuro o con un ritorno in Italia alla Juventus o all’Inter, oppure in Spagna all’Atletico Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Nussi: “Stephy Mavididi è il nuovo Welbeck! La Juve può tenerlo”

Calciomercato Juventus, i possibili colpi a parametro zero

Un altro colpo possibile è quello del tedesco Gotze, su di lui si delinea un possibile rilancio in Italia in Serie A, l’entourage l’avrebbe proposto alla Juventus. Un profilo che potrebbe fare comodo ma è comunque incognita dato che il calciatore non è più in forma da tempo, su di lui si dovrà fare attenta osservazione. Altra occasione oro potrebbe essere in difesa Thiago Silva, l’ex centrale del Milan e ora al Psg sembrerebbe voler chiudere la sua carriera altrove, possibilmente con un ritorno in Serie A. Sempre dal Psg potrebbe arrivare un esterno davvero comodo per la Juventus, stiamo parlando di Meunier che piace da tempo, ma ci potrebbe essere l’occasione Kurzawa qualora, appunto, il colpo Meunier fallisse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Higuain: un club inglese sul Pipita

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK