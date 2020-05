Cristiano Ronaldo cambia ancora look. Ecco il “nuovo” CR7

Dopo il look scelto da Gerogina per Cristiano Ronaldo, il portoghese ne ha postato sui social di riferimento un altro che ha scaenato gli anti-Juventus.

Cristiano Ronaldo ha cambiato di nuovo look. Il campione portoghese della Juventus ha abbandonato l’acconciatura con le freccine fattagli da Georgina nei giorni scorsi. CR7 si è presentato in questi giorni a Vinovo con l’outfit griffato dalla sua bellissima compagna, ma ieri si è rivolto ai suoi fan. Sui social di riferimento, infatti, ha chiesto “Approvato?” riferendosi al nuovo look. Si tratta di capelli più selvaggi e con effetto bagnato.

LEGGI ANCHE >>> Il Cts dà un colpo alla ripresa della Serie A: «La quarantena resta di 14 giorni»

Il nuovo look di Cristiano Ronaldo

Visualizza questo post su Instagram Approved ? 🤔 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 26 Mag 2020 alle ore 9:48 PDT

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK