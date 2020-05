Arthur, il no alla Juventus divide la famiglia del calciatore brasiliano

Arthur continua a dire di no alla Juventus, ma il Barcellona sta facendo di tutto per provare a convincerlo e a chiudere l’affare con Pjanic.

Come spiegato ieri sera, il giornalista sportivo Alfredo Martinez sul proprio profilo social avrebbe dato una sentenza definitiva. Secondo le sue informazioni, infatti, rilanciate stamattina dalla stampa iberica, Arthur avrebbe detto un no definitivo alla possibilità di vestire la maglia della Juventus. La cosa, chiaramente non fa felici i bianconeri e tantomeno il Barcellona. Gli azulgrana, infatti, vogliono assolutamente chiudere l’affare relativo a Pjanic e sanno che senza quella pedina non se ne farà nulla.

Arthur, in famiglia c’è chi dice sì

Il dibattito in casa del brasiliano si è fatto anche privato, a riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. E’ di natura tecnica ed economica allo stesso tempo, con tutta la famiglia coinvolta e non sempre sulla stessa linea. Il padre, che lavora con Arthur anche per aspetti contrattuali e calcistici, è più attratto dalla prospettiva Juve rispetto al centrocampista brasiliano, che a Barcellona ha anche una fidanzata catalana. Per ora Pjanic resta in silenzio ma è evidente che, a quel tavolo da poker, presto o tardi, sarà protagonista: o incassa, o rilancia.

