Champions League, Istanbul verso la rinuncia. CR7 potrebbe giocarla in casa…

Tuttosport svela un’indiscrezione clamorosa. E Cristiano Ronaldo potrebbe strizzare l’occhio a questa soluzione. Sì, perché potrebbe esserci un’altra importante decisione da prendere. Dove far disputare l’atto conclusivo della competizione? La finale di Champions League è prevista ad Istanbul, ma la città turca avrebbe rinunciato ad ospitare l’evento. La volontà sarebbe quella di tornare in corsa per le finalissime delle prossime edizioni, visto che quest’anno si giocherebbe sicuramente a porte chiuse in un Atatürk deserto.

Champions League, cambia la location della finale?

Le indiscrezioni che circolano sono diverse e abbracciano diversi paesi europei. in molti, specialmente le nazioni dove la presenza o meno di pubblico sarebbe relativa, auspicano di strappare l’atto finale. La UEFA si sarebbe già mossa per individuare una sede alternativa. Sede pronta magari ad ospitare anche le semifinali. Tra le prime ipotesi ci sarebbe quella di spostare l’evento in Germania(in pole position) o in Portogallo a Lisbona(città a cui naturalmente Cristiano Ronaldo è molto legato). La Champions League sarà ad agosto un evento più unico che raro…

