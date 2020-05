Alex Sandro parte? La Juve ha pronta una maxi operazione col Milan

Se Alex Sandro dovesse partire, la Juventus avrebbe pronta una maxi operazione col Milan per arrivare a Theo Hernandez. Due contropartite sul tavolo.

I bianconeri stanno pianificando attentamente il presente e il futuro della squadra allenata da Maurizio Sarri. Il mercato inizia ufficialmente a farsi nel vivo dell’azione. Si pianifica per la prossima stagione ma non si escludono eventuali cessioni illustri. L’indiscrezione che circola in questi giorni vedrebbe Alex Sandro confermato anche per la prossima stagione, ma c’è sempre un però. Qualora ci fosse l’opportunità per arrivare ad alcuni degli obiettivi primari dei bianconeri potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Ecco, pertanto, che all’orizzonte c’è un maxi scambio col Milan.

Theo Hernandez al posto di Alex Sandro?

La “Vecchia Signora” potrebbe così battere altre strade nel ruolo e provare a strappare Theo Hernandez al Milan. A riportare la notizia è calciomercato.it. Da tempi non sospetti entrato sotto la lente d’ingrandimento di Paratici dopo l’ottima stagione disputata fin qui in rossonero. Il prezzo del francese si è praticamente raddoppiato rispetto a questa estate, quando passò per circa 20 milioni dal Real Madrid al “Diavolo”. Servirebbe comunque un assegno intorno ai 40 milioni di euro per intavolare una trattativa con il Milan. In questo scenario, la dirigenza della Continassa potrebbe inserire delle contropartite nell’affare per abbassare o togliere del tutto la parte cash per Theo. Oltre a Rugani, che continua a piacere ai rossoneri, la Juve può pensare di mettere sul piatto anche il baby Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari. Sarebbe lui il vice Alex Sandro in caso di permanenza del brasiliano.

