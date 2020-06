Napoli-Juventus, De Ligt: “E’ una partita da vincere”

Mancano ormai pochi minuti al fischio d’inizio di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.

Ai microfoni di Rai Sport prima del via si è presentato il difensore centrale bianconero De Ligt, che giocherà dal primo minuto questo importante appuntamento. Napoli-Juventus infatti assegna il primo trofeo della stagione e per i bianconeri sarebbe davvero fondamentale riprendere il feeling con il successo, in attesa del campionato e della Champions League.

“E’ molto importante, è una finale e quindi è una partita da vincere” ha detto il difensore olandese. Che confida molto in Cristiano Ronaldo. Il portoghese in semifinale contro il Milan non ha brillato, ha anche fallito un calcio di rigore. Un rendimento non da lui, insomma. De Ligt sa bene però quanto vale il compagno di squadra. “Sono fiducioso. – dice il centrale ex Ajax – Quando Cristiano non gioca al massimo in una partita, nella successiva diventa due volte più bravo”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK