Bologna-Juventus, formazione quasi fatta: Sarri ha un solo dubbio

Ecco la probabile formazione della Juventus in vista del delicato impegno del Dall’Ara contro il Bologna

Non manca molto alla sfida tra Bologna e Juventus che si disputerà lunedì alle 21.45 al Dall’Ara di Bologna. La compagine di Sarri non può assolutamente sbagliare, dal momento che la Lazio insegue a meno di un punto. Cristiano Ronaldo e compagni, poi, devono riscattare la brutta sconfitta di Coppa Italia contro il Napoli, che ha impedito ai bianconeri di sollevare il primo trofeo stagionale. Un solo dubbio da sciogliere per Sarri: chi agirà a centrocampo tra Ramsey e Pjanic. Nel caso toccasse al primo ( che appare oggi favorito), Bentancur ricoprirebbe il ruolo davanti alla difesa; laddove l’ex tecnico del Napoli decidesse di schierare Pjanic, l’uruguaiano sarebbe dirottato come mezzala.

Bologna-Juventus, ecco le scelte di Sarri

Per il resto, formazione fatto. In porta ci sarà Szczesny, difesa a 4 con Alex Sandro, Bonucci, De Ligt e Cuadrado. A centrocampo partiranno sicuramente titolari Bentancur e Matuidi, con il ballottaggio Pjanic-Ramsey per una maglia. In attacco tridente obbligato Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, in attesa di recuperare l’infortunato Higuain.

