Calciomercato Juventus, si infittisce la concorrenza per Alaba: lo scenario

Calciomercato Juventus, tanti club su Alaba: ecco la situazione

Non sarà facile per la Juventus arrivare ad Alaba. Secondo quanto trapelato dall’Inghilterra, e più precisamente dal Telegraph, per il 27 enne laterale mancino potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale. Infatti, oltre alla Juventus, ci sarebbero anche il Manchester United e il Paris Saint Germain, che starebbero studiando l’offerta giusta per assicurarsi uno dei terzini più forti al mondo, messo sul mercato dal club bavarese per evitare il rischio di perderlo a zero il prossimo anno. La Juve, quindi, che ha da tempo messo gli occhi sull’esterno, potrebbe non avere la strada spianata.

Calciomercato, si profila un’asta internazionale per Alaba

Molto probabilmente le calde ore di calciomercato potrebbero veder profilarsi una vera e propria asta internazionale per il terzino: in particolar modo il Paris Saint Germain, che si libererà di Kurzawa a fine stagione, ha intenzione di sferrare l’assalto decisivo presentando al Bayern Monaco un’offerta vicina ai 20 milioni di euro. La Juve, d’altro canto, ha urgente bisogno di terzini dall’alto profilo internazionale, anche perchè la squadra di Sarri quest’anno è stata letteralmente falcidiata da numerosi infortuni proprio in quel reparto. Sicuramente l’inserimento di due club molto ricchi complica l’affare: la dirigenza di Corso Galileo Ferraris potrebbe a questo punto virare su un altro obiettivo, oppure decidere di accontentarsi del ritorno alla base di Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juve attualmente in forza al Cagliari.

