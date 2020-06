Mercato Juve, Perin: “C’è tempo per pensare al mio futuro”

Calciomercato Juventus, le parole del portiere Mattia Perin in prestito al Genoa inerenti il suo futuro

Uno dei leader carismatici del Genoa che nelle ultime partite di campionato è riuscito a rialzare la china mettendosi in salvo dai bassifondi della classifica è sicuramente Mattia Perin. Il portiere di proprietà della Juventus, in prestito al Grifone, ha recentemente rilasciato una dichiarazione al Secolo XiX, in cui ha esternato le sue sensazioni in vista dell’ormai imminente ripresa del campionato. Analizziamo le sue parole.

Genoa, Perin: “Sono concentrato solo sul presente”

Tra i tanti temi toccati nell’intervista, Perin ha speso due parole sull’attuale tecnico del Genoa Davide Nicola: “Ha tanta energia positiva, con poco riesce a trascinare il gruppo. Tatticamente e tecnicamente è molto preparato, coadiuvato da uno staff che lo aiuta e lo sostiene in ogni scelta. la maggior parte dei meriti per i punti raccolti vanno a lui: è stato in grado di infonderci tanta fiducia, trasformando l’energia negativa in positiva.”

Sul suo futuro: “Ho un contratto con la Juventus: ovviamente a fine stagione io e il mio procuratore Lucci ci incontreremo con la società per studiare il da farsi. Tuttavia, preferisco concentrarmi sul presente, in maniera tale da poter esprimere liberamente tutte le mie potenzialità. E il presente si chiama Genoa. Al futuro c’è tempo per pensarci.”

