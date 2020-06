Calciomercato, Gasperini alla Juve? L’allenatore rivela tutto

Calciomercato Juventus, le parole di Gasperini dopo la partita vinta contro la Lazio potrebbero far pensare ad un addio?

La rocambolesca vittoria ottenuta dall’Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia contro la Lazio ha permesso alla Juve di portarsi momentaneamente a più quattro sulla formazione biancoceleste. Complice il precedente stop dell’Inter contro il Sassuolo, si può dire che è stato un week end positivo per la compagine bianconera, reduce dalla brutta sconfitta ai rigori contro il Napoli. Tuttavia, la posizione di Maurizio Sarri non è affatto salda, e non è detto che il presidente Andrea Agnelli non decida di esonerare l’ex tecnico del Napoli al termine di questa stagione, soprattutto se non dovesse centrare l’obiettivo scudetto. In questo senso, le parole di Gasperini ( che è stato costretto a seguire il match dalla tribuna), nel post partita di Atalanta-Lazio, potrebbero far nascere nuovi scenari di mercato piuttosto interessanti.

Calciomercato, Gasperini: “L’Atalanta ha sempre meno bisogno di me..”

In conferenza stampa, infatti, il “Gasp” si è lasciato andare ad una frase alquanto sibillina: “Questa squadra ormai gioca a memoria, sa sempre cosa deve fare. Dopo un inizio di partita piuttosto difficile, in cui la Lazio ci ha pressati molto alti e ha segnato due goal, non ci siamo persi d’animo e siamo riusciti a ribaltarla. Non è stato facile, ma ho come l’impressione che questa squadra abbia sempre meno bisogno di me.”

Gasperini non ha mai nascosto il suo grande attaccamento alla città di Bergamo, verso la quale è legato ormai da un legame che potremmo definire viscerale. Ma se al termine della stagione, dovesse arrivare la chiamata di una grande squadra, quale potrebbe essere la decisione dell’ex tecnico dell’Inter? Al momento nessuno può dirlo: mancano ancora molte partite prima della fine del campionato, e soltanto quando i giochi saranno chiusi si potrà pensare a pianificare il futuro. Tuttavia, alcuni rumors vorrebbero Andrea Agnelli letteralmente stregato dal gioco dell’Atalanta, e se l’esonero di Sarri dovesse materializzarsi, non sarebbe fantamercato pensare ad un Gasperini prossimo allenatore della Juve..

