La Juventus sarebbe vicina alla chiusura con Arthur, il centrocampista brasiliano sembra aver dato un principio d’accordo affinché l’affare si chiuda.

La Juventus sembra essere ad un passo dalla chiusura della trattativa per Arthur che porterebbe il centrocampista del Barcellona in cambio di Pjanic alla Juventus. Manca ormai davvero poco per la chiusura dello super scambio che inizialmente sembrava aver incontrato alcune difficoltà, Arthur non voleva lasciare il Barcellona volenteroso di potersi giocare una chance con la società, ma ora sembra tutto nuovamente rivoluzionato con il brasiliano convinto di vestire la casacca bianconera ma non alla cifra iniziale offerta dai bianconeri di 5 milioni. Il principio d’accordo fra Juventus e giocatore è su una base quinquennale. Arthur avrebbe chiesto un rialzo di almeno 5,5 milioni di euro con bonus stagionali, così da triplicare il suo attuale stipendio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Aubameyang è il nome nuovo per l’attacco della Juventus. Mossi i primi passi

Calciomercato Juventus, si può chiudere per Arthur

Le società si stanno accordando ma non per uno scambio realmente alla pari, infatti, Arthur sarà valutato 80 milioni e Pjanic 70, dunque la Juve verserà circa 10 milioni nelle casse dei blaugrana in più. L’operazione si potrà chiudere, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, già entro il weekend. Arthur in bianconero sarebbe il primo grande acquisto voluto fortemente da Maurizio Sarri, il centrocampista brasiliano saprà adattarsi perfettamente alle meccaniche di gioco improntate sulla qualità tecnica, data appunto, la sua dinamicità. Per Arthur si prospetta un futuro decisamente roseo, il giocatore che prima giocava con Messi ora potrà giocare con l’altro grande fenomeno, Cristiano Ronaldo. Ora la Juventus con Arthur potrà finalmente modellare un nuovo centrocampo tecnico e dinamico, con il sogno che rimane ancora in cantiere del super colpo Pogba, qualora infatti i bianconeri riuscissero a chiudere anche per il fantasista francese, ecco che il centrocampo comincerebbe di nuovo ad avere una forma smagliante, come il tanto ricordato centrocampo di qualche anno fa composto da Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal. Paratici farà le sue mosse, ma per provare anche il colpo Pogba bisognerà prima sfoltire la rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Draxler torna di moda per la Juventus. Il punto sul talento tedesco del Psg

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK