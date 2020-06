Juventus-Lecce 4-0, Higuain: “Non è stato un periodo facile per me”

Dichiarazioni di Gonzalo Higuain dopo Juventus-Lecce 4-0

Entrato nella ripresa, Gonzalo Higuain ha siglato il terzo goal della Juve nel successo ottenuto dai bianconeri per 4-0 contro il Lecce. Intervistato ai microfoni di Sky, il Pipita ha confessato:

“Non è stato assolutamente un periodo facile per me, ma ho capito che la squadra aveva bisogno del mio aiuto e da professionista mi sono messo subito a disposizione. Tutti mi hanno aiutato affinchè potessi chiudere al meglio la stagione. Ho avuto paura per mia mamma. Ci sono ancora tante partite da giocare, dobbiamo rimanere concentrati: il campionato è ancora aperto.”

