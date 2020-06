Juventus-Lecce 4-0, Sarri: “sofferto fisicamente, su Pjanic…”

Analizziamo le parole di Maurizio Sarri al termine della gara tra Juventus e Lecce

La Juve porta a casa tre punti importanti contro il Lecce, staccando momentaneamente la Lazio di sette lunghezze. Ma non è stato facile per i bianconeri avere la meglio della squadra salentina. E Sarri, ai microfoni di Sky, non fa fatica ad ammetterlo: “Ho visto una partita sofferta da un punto di vista fisico, ma che abbiamo terminato in crescendo. Dobbiamo migliorare per quanto concerne gli approcci alle gare e continuare a fare risultati. Sono molto contento per Higuain: non ha vissuto un momento facile e sono sicuro che potrà darci molto da qui fino al termine della stagione.”

Su Pjanic: “Non so se andrà via. Non dovete chiederlo a me. Fino a quando sarà a disposizione io lo utilizzerò, senza alcun problema. Capisce molto bene le situazioni di gioco, e nella ripresa ha fatto bene. Douglas Costa ci ha dato una bella scossa dalla panchina, aggiungendo imprevedibilità. Molto bene anche la difesa.”

