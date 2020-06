Juventus, De Ligt ha alzato il muro: 85 milioni di motivi per credere in lui

De Ligt a suon di prestazioni altisonanti sta riscattando un inizio di stagione zoppicante facendo ricredere i suoi detrattori

Chi lo avrebbe mai detto? Dopo un inizio di stagione che definire deficitario sarebbe soltanto un eufemismo, i tifosi della Juventus possono finalmente godersi un De Ligt in formato super. Il gigante olandese si è letteralmente preso sulle spalle la difesa bianconera e a suon di prestazioni importanti sta facendo ricredere i suoi numerosi detrattori. Con Bonucci fa ormai coppia fissa da tempo, e dopo un primo periodo di ambientamento, l’ex capitano dell’Ajax sta cominciando ad assumersi sempre di più con decisione le proprie responsabilità.

Prestanza atletica, strapotere fisico, gioco d’anticipo, vizio del goal: sono questi gli ingredienti che stanno facendo letteralmente innamorare i tifosi della Juventus, sempre di più ai piedi. Per un ragazzo di 20 anni essere catapultato in un campionato difficile come quello di Serie A non è assolutamente facile, soprattutto se la società che ti ha acquistato ha speso qualcosa come 85 milioni di euro.

Juve, goditi questo De Ligt: diventerà il centrale più forte al mondo

La sensazione che molti addetti ai lavori hanno è che De Ligt abbia tutto per diventare uno degli interpreti più forti del suo ruolo. Raiola ripone tantissima fiducia nel suo assistito, ed anche per questo ha scelto la Juve come tappa importante del suo percorso di crescita. Ricordiamo che dalla prossima estate chi vorrà De Ligt potrà assicurarselo pagando la clausola di 150 milioni di euro. Tanti, certo, tantissimi, ma non troppi per il centrale del presente e del futuro della nazionale olandese. E forse uno dei papabili candidati al Pallone d’oro tra qualche anno..

