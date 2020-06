Cherubini annuncia la costruzione di un nuovo stadio per la Juventus Under 23

Federico Cherubini, il coordinatore delle squadre giovanili della Juventus e dell’Under 23, ha parlato della costruizione di un nuovo stadio dei bianconeri.

Federico Cherubini è il coordinatore delle squadre bianconere. Dalle colonne di Tuttosport ha fatto il punto sulla Juventus. Il suo discorso si è concentrato sull’Under 23, fresca vincitrice della Coppa Italia. «Obiettivi? Portare regolarmente in prima squadra quattro o cinque giocatori che possano completare la rosa. Talenti che giochino con l’Under, ma possano anche essere utili in Serie A e Champions. Questo abbattendo i costi della rosa e creando giocatori con un senso di appartenenza maggiore al club». Le sue parole hanno abbracciato il discorso a 360°. «La promozione in Serie B? Vediamo. Si decide tutto con partite secche, quindi ogni cosa è possibile: la finale di Cesena ha aumentato l’autostima. La B faceva parte del progetto nel medio periodo. Anche perché consentirebbe di far crescere meglio i giovani. Mercato? Avere una seconda squadra ha aumentato la nostra forza nel contattare giovani talenti in giro per il mondo. Adesso quando loro ci domandano: qual è il nostro progetto per loro, non dobbiamo più prospettare loro un paio d’anni in prestito, ma stare a Torino e avere la possibilità di allenarsi ed eventualmente giocare con la prima squadra, dove ci sono i Ronaldo e i Dybala»

Cherubini e il nuovo stadio per la Juventus U23 e Women

«Avere una casa sarebbe importantissimo, aumenterebbe il senso di identità e l’appartenenza – continua il braccio destro di Paratici -. Ci stiamo ispirando agli impianti del City, del Barcellona e del Real. Una capienza di 4/5000 posti nelle vicinanze dell’Allianz Stadium per permettere ai tifosi di riuscire a vedere anche due partite nello stesso giorno, visto che lì giocherebbe l’Under 23 e la squadra femminile. Aiuterebbe per il vero senso del progetto». Un progetto ambizioso quello di Cherubini.

