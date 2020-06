Le probabili formazioni di Genoa-Juventus vedranno il ritorno di Danilo dall’inizio dopo il turno di squalifica. In porta verrà concesso il record a Buffon?

«Oggi si riparte – sentenzia il Corriere dello Sport –. Dovrebbe esserci qualche novità di formazione. Di rientro dalla squalifica, Danilo darà il cambio a Blaise Matuidi sull’out di sinistra, con il francese pronto a tornare in mediana al posto di Adrien Rabiot». E’ questo l’incipit di un articolo che spiega come le probabili formazioni di Genoa-Juventus potrebbero vedere diversi stravolgimenti. L’undici che ha battuto, a fatica, il Lecce non verrà riproposto al Ferraris. I rossoblù di Nicola cercano disperatamente punti salvezza e per i bianconeri è sempre stato un inferno. L’assenza di pubblico potrebbe aiutare, ma l’impermeabilità difensiva potrebbe cadere.

LEGGI ANCHE >>> Aubameyang alla Juventus, calciomercato: Paratici prepara il blitz decisivo

Spazio a Buffon tra i pali in Genoa-Juventus?

«Nel turbinio del passaggio al Barcellona, anche Pjanic potrà partire dalla panchina – si legge ancora su Genoa-Juventus -. Rodrigo Bentancur (diffidato) andrebbe in regia e Aaron Ramsey mezzala. In più c’è attesa per capire se il ritorno al 100% di Gonzalo Higuain possa convincere Cristiano Ronaldo a prendersi il turno di riposo. Lo stesso sembrava già in programma venerdì. In difesa si avvicina il rientro di Giorgio Chiellini. E occhio a Gigi Buffon: se giocasse sarebbe record di presenze in serie A (648)».

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Iago Falque, Sanabria.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Matuidi, Bentancur, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

