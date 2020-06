Aubameyang alla Juventus, calciomercato: Paratici prepara il blitz decisivo

Calciomercato Juventus, Aubameyang nome concreto per l’attacco nel caso in cui Higuain non dovesse rinnovare: ecco l’indiscrezione rilanciata dall’esperto di mercato Paganini su Raisport

La Juventus avrebbe effettuato alcuni sondaggi con l’Arsenal per capire la disponibilità di Aubameyang a trasferirsi a Torino. Come rivelato dall’esperto di mercato Paganini su Raisport, il centravanti gabonese è una delle possibili opzioni per sostituire Gonzalo Higuain, il cui contratto scadrà al termine di questa stagione. I Gunners valutano il proprio gioiello circa 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri, che punterebbero a limitare l’esborso a non oltre i 35 milioni di euro. I primi contratti tra le parti sarebbero stati proficui: le prossime settimane saranno decisive per orientare in un senso o nell’altro questa operazione.

Potrebbe interessarti anche–> Guardiola alla Juventus, calciomercato: dall’Inghilterra ne sono sicuri

Calciomercato Juventus, Aubameyang il dopo Higuain: primi sondaggi tra le parti

Al momento si tratta soltanto di sondaggi e nulla di più. Ma la sensazione è che Paratici voglia farsi trovare pronto nel caso in cui l’Arsenal dovesse lanciare segnali d’apertura sul fronte Aubameyang. La Juve spera che sia proprio l’attaccante ad esporsi in maniera pubblica, forzando in un certo senso la cessione. A quel punto, l’Arsenal si troverebbe con le spalle al muro e dovrebbe acconsentire alla cessione dell’ex Dortmund ad un prezzo sensibilmente ridotto. Aubameyang è nella lista di Paratici assieme ai vari Milik ed Icardi: il ventaglio delle possibilità molto ampio, e per la dirigenza di corso Galileo Ferraris c’è solo l’imbarazzo della scelto. Va detto, però, che il gabonese è preferito per la sua grande esperienza maturata in campo internazionale: sarà lui la scelta di Paratici per il dopo Higuain? Il giro degli attaccanti si preannuncia più che mai vorticoso quest’anno.

Potrebbe interessarti anche–> Zaniolo alla Juventus, calciomercato: le ultime novità sull’affare

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK