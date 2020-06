Highlights Genoa-Juventus 1-3, Serie A: video goal e sintesi

Video Goal Highlights Genoa-Juventus 1-3 , Serie A: clicca qui per vedere la sintesi e le immagini più importanti del match dei bianconeri

Si è disputata questa sera allo stadio Luigi Ferraris di Genoa la terza sfida di Serie A dal ritorno ufficiale della competizione dopo il lockdown. In campo Juventus e Genoa. È stata una partita difficile ed entusiasmante. Il match è terminato 1-3 per la squadra ospite. Due squadre che hanno dimostrato, nonostante i mesi di stop forzato e solo due match dal ritorno ufficiale, di sapersi far trovare pronte davanti ai nuovi obiettivi e la necessità del ritrovato agonismo. Le due compagini del calcio italiano si sono ritrovate e hanno visto i bianconeri trionfare. La seconda partita della Juventus dopo il lockdown è arrivata, e dopo la vittoria che ha dimostrato un ottimo stato di forma della rosa allenata di Maurizio Sarri, a differenza, invece delle due partite in Coppa Italia, oggi la squadra si è di nuovo riconfermata. Ora il cammino verso la fine della stagione è sempre più cruciale, la Juventus deve a tutti i costi provare a vincere lo scudetto della stagione 2019-2020: ogni match dovrà essere determinante e la squadra deve rimanere unita, su questo punto è stato chiaro anche l’allenatore Maurizio Sarri nella conferenza stampa pre match. Da una parte, infatti, i bianconeri di Maurizio Sarri reduci da partite non di certo entusiasmanti in Coppa Italia ma con un’ottima -immediata- riprese nella sfida contro il Bologna e Lecce, e dall’altra parte un Genoa carico come il suo allenatore alla ricerca del riscatto, visti i risultati non certamente entusiasmanti in campionato. Il Genoa si è fatto trovare pronto con una sfida di sacrifico e coraggio contro la testa di serie Juventus che, invece, aveva bisogno di confermarsi dopo una bella vittoria contro il Bologna fuori casa e Lecce in casa. I goal sono stati realizzati, tutti nella ripresa, da Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Goal della bandiera di Pinamonti

Highlights Genoa-Juventus 1-3 Video Goal e sintesi

Nel video, gli highlights di Genoa-Juventus, ritorno della Serie A, sarà possibile vedere tutte le azioni salienti gratis su YouTube sul canale ufficiale della Lega Serie A TIM oppure direttamente su Sky Sport. Una partita intensa che ha visto combattere fino all’ultimo due realtà del calcio italiano nel ritorno ufficiale della competizione per i bianconeri nello stadio di casa post lockdown. Una partita intensa che ha visto i bianconeri uscire vincitori per 1-3

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK