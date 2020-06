Missione compiuta per la Juventus. La vittoria sul Genoa riporta i bianconeri di Sarri a +4 sulla Lazio, che nel pomeriggio aveva violato il campo del Torino. Continua dunque il duello al comando.

L’impressione dei tanti appassionati di calcio è che il vero crocevia del campionato sarà lo scontro diretto del prossimo 20 luglio. Juventus-Lazio è la partita clou della stagione, ma chi rischia di perdere punti per strada nelle prossime gare?

Calendario Juventus, due avversari uguali rispetto alla Lazio

Il prossimo turno vedrà la Juventus impegnata in una partita molto difficile, il derby contro il Torino. Che oltre ai tre punti in palio mette in palio molto di più. Ogni tifoso vuole veder vincere la sua squadra e la classifica a volte conta relativamente. Il coefficiente di difficoltà andrà ad alzarsi, visto che nelle due gare successive la Juventus dovrà vedersela prima con il Milan di Pioli, una delle squadre più in forma del momento, e poi contro la sempre più sorprendente Atalanta di Gasperini. Un vero schiacciasassi dopo la ripresa delle ostilità. Quindi c’è la gara contro il Sassuolo prima dello scontro diretto del 20 luglio. Che potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato.

Decisamente più agevole, almeno sulla carta, sembra essere il cammino della Lazio fino all’incrocio con i bianconeri. Perché gli uomini di Inzaghi dovranno sì vedersela contro il Milan (senza tra l’altro poter contare sugli squalificati Immobile e Caicedo), ma poi giocheranno contro Lecce, Sassuolo e Udinese. Tre squadre che non sembrano poter reggere il confronto con Immobile e compagni.

