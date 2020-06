Genoa-Juventus 1-3, l’analisi della gara: prestazione super dei bianconeri

Analisi Genoa-Juventus 1-3, ecco quanto successo allo stadio Ferraris

Dopo la vittoria della Lazio di oggi pomeriggio, la Juventus di Maurizio Sarri non poteva proprio sbagliare. E i bianconeri hanno risposto presente all’appuntamento del Luigi Ferraris, avendo la meglio sulla formazione ligure per 1-3. Cristiano Ronaldo e compagni approcciano il match con il piglio giusto: è proprio il portoghese a rendersi pericoloso in più di una circostanza, con Perin due volte superlativo anche sulla conclusione di Dybala. Rabiot ci prova con un colpo di testa, ancora Perin. Genoa timoroso, tutto rintanato nella propria metacampo, che si affida a qualche sporadica ripartenza. A pochi minuti dal gong del 45°, Ronaldo impensierisce nuovamente Perin, che dice di no al cinque volte pallone d’oro.

Genoa-Juve 1-3, tandem Ronaldo-Dybala macchina da goal

Nella ripresa è tutta un’altra musica. Dybala apre le marcature con un goal dei suoi, Ronaldo raddoppia con un gemma incastonata lì dove Perin può solo togliere le ragnatele. Douglas Costa, appena entrato, arrotonda con un goal da cineteca. I bianconeri abbassano i ritmi, e Pinamonti accorcia nel finale. Tre punti fondamentali per i bianconeri, che si portano nuovamente a più quattro sulla Lazio seconda.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK