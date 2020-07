Spalletti alla Fiorentina, calciomercato: Rocco Commisso avrebbe rotto gli indugi e si sarebbe fiondato sull’ex tecnico dell’Inter. Prossima partita contro il Cagliari decisiva per Iachini

Il futuro di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina è appeso ad un filo. Il tecnico dei Viola è sempre di più sulla graticola, e la clamorosa debacle interna contro il Sassuolo ha messo in evidenza ancor di più i limiti di una squadra che si è rivelata improvvisamente fragile ed incapace di reagire. Nel caso in cui la Fiorentina dovesse perdere anche contro il Cagliari, ecco che il futuro del tecnico appare segnato. E Commisso avrebbe già individuato il sostituto: si tratterebbe di Luciano Spalletti, ex tecnico dell’Inter, ancora vincolato ai nerazzurri da un contratto di 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2022.

Calciomercato Fiorentina, Commisso pensa a Luciano Spalletti: la situazione

A rivelarlo è calciomercato.it, che spiega come il tecnico di Certaldo sia la scelta numero uno sulla lista del presidente della Fiorentina qualora si dovesse decidere per un esonero di Iachini. Come già detto, Spalletti è ancora ufficialmente sotto contratto con l’Inter, quindi laddove la Fiorentina dovesse decidere di rompere gli indugi e scegliere l’ex tecnico della Roma, questi dovrebbe prima trovare un accordo con la famiglia Suning. Un dettaglio non da poco, se consideriamo che nella sessione invernale di un anno fa, il trasferimento di Spalletti al Milan fallì proprio per questo motivo. Iachini rischia, con il Cagliari l’imperativo è vincere: i Viola non possono più permettersi di sbagliare, con la zona retrocessione distante soltanto 6 lunghezze.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK