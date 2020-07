Juventus, la dichiarazione d’amore di Bonucci fa il giro del web

Bonucci scrive un post su Instagram in cui giura amore eterno alla Juventus

Al termine del fischio finale di Juventus-Torino, Leonardo Bonucci ha scritto su Instagram una vera e propria “dichiarazione d’amore” per i colori bianconeri. Ecco le parole del centrale viterbese, autore anche quest’oggi di una prestazione importante, che ha permesso alla squadra allenata da Maurizio Sarri di avere la meglio su un granata mai domo:

“Per 400 volte ho indossato questa maglia su un campo da calcio e ho sudato e dato tutto quello che avevo per questa maglia. Per 400 volte ho sentito il vostro sostegno. Per 400 volte ho realizzato il sogno che avevo fin da bambino. Per 400 volte sono sceso in campo con questa maglia per un solo obiettivo: vincere. Fa parte di una cerchia ristretta di giocatori che hanno indossato la maglia bianconera per così tante volte mi rende orgoglioso. Questa è però solo una parte della storia. E dopo questo derby vinto, voglio raggiungere altri obiettivi e traguardi a tinte bianconere.”

