Calciomercato Juventus, il ritorno di Mandzukic: l’annuncio su Twitter

Mario Mandzukic rescinde il suo contratto con l’Al Duhail, Calciomercato: prossimo un suo ritorno in Serie A?

Mario Mandzukic ha appena annunciato la sua rescissione contrattuale con l’Al Duhail. Lo stesso giocatore croato lo annuncia sul suo proprio profilo Twitter. Ecco le sue parole: “Ho raggiunto un accordo con il management dell’Al Duhail per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro.”

Ti potrebbe interessare anche–> Calciomercato Juventus, un top player nel mirino: sul piatto Ramsey e soldi

Calciomercato, Mandzukic al Benevento? La clamorosa suggestione

Mandzukic lascia la squadra araba dopo aver disputato 7 partite a aver messo a segno appena un goal. Nelle scorse ore, si era parlato di un possibile interessamento del Benevento, alla ricerca di un profilo di spessore per coronare la sua risalita in Serie A. L’ex Juventus però piace anche in Premier League e in Bundesliga, dove ha molti estimatori. Insomma, Mandzukic si rituffa nel calcio che “conta”: staremo a vedere quale sarà la sua prossima destinazione.

Ti potrebbe interessare anche–> Milik alla Juventus, calciomercato: scambio con Bernardeschi, i dettagli

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK