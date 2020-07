Milik alla Juventus, Calciomercato: scambio con Bernardeschi, i dettagli

Calciomercato Juventus, scambio Milik-Bernardeschi: cosa c’è di vero nella trattativa tra i bianconeri e i partenopei

Dal momento che quasi sicuramente Gonzalo Higuain lascerà la Juventus a fine stagione, ecco che Fabio Paratici sta cominciando a scandagliare il mercato alla ricerca di un sostituto di livello del Pipita. Sulla lista del dirigente bianconero ci sono molti nome, ma quello che forse stuzzica maggiormente la dirigenza di corso Galileo Ferraris è quello di Arkadiusz Milik. Il polacco, che Sarri conosce molto bene avendolo allenato al Napoli, è molto stimato dall’attuale tecnico bianconero. Ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il Napoli, però, il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis chiede non meno di 40 milioni di euro. Cifra che la Juve non vorrebbe spendere: nelle ultime ore, infatti, sta prendendo forma l’ipotesi di un possibile scambio con Federico Bernardeschi.

Potrebbe interessarti anche–> Calciomercato Juventus, un top player nel mirino: sul piatto Ramsey e soldi

Scambio Bernardeschi-Milik, calciomercato Juventus: ecco il possibile scenario

A rivelarlo è Jmania, che aggiunge come la Juventus sarebbe propensa ad accettare un’operazione del genere. Resta da capire la volontà del Napoli, poco restia in genere a trattare con i bianconeri. Di sicuro l’operazione Higuain, quando la Vecchia Signora scippò l’allora capocannoniere della Serie A pagandone interamente la clausola, non è andata giù a De Laurentiis, che potrebbe anche decidere di portare a scadenza di contratto Milik, relegandolo un anno in tribuna. Al momento, una trattativa concreta non è ancora cominciata, con le due società che non si sono ancora sedute al tavolo di una trattativa. Le prossime settimane potranno gettar luce sulla vicenda, con un possibile scambio Bernardeschi-Milik, alla pari, che potrebbe rappresentare molto più di una semplice ipotesi di mercato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK