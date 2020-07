Calciomercato Juventus, un top player nel mirino: sul piatto Ramsey e soldi

Ramsey via dalla Juventus, calciomercato: possibile affare con il Tottenham per avere Ndombele? Ecco tutti i dettagli dell’affare

Sebbene la squadra di Maurizio Sarri viaggi spedita verso la conquista del nono scudetto consecutivo, il ds Fabio Paratici è al lavoro per cercare di migliorare ancora di più la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. In questo senso, un’importante indiscrezione arriva dalla spagna. Secondo quanto riferito da Don Balon, la dirigenza bianconera starebbe pensando ad un clamoroso scambio con il Tottenham: Ramsey più soldi per avere Ndombelè. Dopo un inizio di stagione in sordina, il gallese sembrava aver recuperato delle posizione nelle gerarchie di Sarri. Tuttavia, i frequenti infortuni ne hanno condizionato in maniera importante l’andamento stagione. Questo è il motivo per il quale la dirigenza di Corso Galileo Ferraris potrebbe decidere di inserire l’ex mezzala dell’Arsenal in una trattativa, in cambio di un giocatore dinamico e dalla forza fisica come Ndombelè, che ricordiamo, era un giocatore attenzionato da Paratici anche nelle scorse sessioni estive di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Ndombelè nel mirino: sul piatto Ramsey?

Al momento sia la Juve che gli Spurs valutano i rispettivi giocatori 40 milioni di euro. La dirigenza londinese preferirebbe ricevere anche un conguaglio economico di 20 milioni di euro, valutando Ramsey non più di 20 milioni. L’impressione è che l’accordo possa trovarsi a metà strada. Resta da capire la volontà del gallese, che soltanto un anno fa ha accettato con entusiasmo la corte bianconera, con la quale si è legato sottoscrivendo un contratto da 7 milioni di euro più bonus. L’opera di “svecchiamento” della rosa e abbassamento del monte ingaggi di Paratici, insomma, potrebbe fare un’altra “vittima” illustre: Ramsey, il cui futuro con la maglia della Juve sembrerebbe essere appeso a un filo. Si attendono notizie importanti nel corso delle prossime settimane.

