Milan-Juventus, Paratici: “Higuain e Rugani? Abbiamo fiducia in loro”

Le parole di Fabio Paratici a Dazn poco prima del fischio d’inizio di Milan-Juventus

Intervistato ai microfoni di Dazn, Fabio Paratici ha espresso un suo parere in vista di Milan-Juventus. Ecco le parole del dirigente bianconero: “Abbiamo piena fiducia in Higuain e Rugani. Da tanti anni giocano con noi, e hanno dimostrato di farsi trovare sempre pronti quando sono stati chiamati in causa. Sotto questo punto di vista, non siamo assolutamente preoccupati, si tratta di giocatori dalla sicura affidabilità.

Su Sarri: “Il gruppo ha sempre avuto fiducia in lui, anche nei momenti più difficili. Dopo la partita di Coppa Italia, c’è stato un confronto sereno tra lui e la squadra. Questo ci fa ben sperare per il futuro.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK