Gabriel Jesus alla Juventus, calciomercato: Paratici ha in mente una super offerta

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus stuzzica e non poco i dirigenti della Vecchia Signora: da Oltremanica arrivano interessanti conferme dell’interessamento bianconero. Ecco l’offerta che potrebbe far saltare il banco

La Juventus non molla Gabriel Jesus. Queste sono le indiscrezioni che oggi provengono dall’Inghilterra, secondo le quali il brasiliano sarebbe in cima alla lista dei desideri di Paratici qualora Higuain ( come appare ormai scontato) dovesse fare le valigie a fine stagione non rinnovando il suo contratto con i bianconeri. Una prima punta atipica, che si sposerebbe a pennello nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, in grado di giostrare all’occorrenza anche da esterno: con Cristiano Ronaldo e Dybala, Gabriel Jesus potrebbe dare vita ad un tridente potenzialmente devastante, ricco di talento, velocità e fantasia. Il City per questo funambolico giocatore chiede non meno di 70 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere abbassato qualora la Juve decidesse di inserire qualche contropartita nella trattativa. Nelle scorse ore è ritornato prepotentemente in auge il nome di Leonardo Bonucci, ma non sono escluse sorprese a riguardo.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus nome caldo: la situazione

La Juve, però, qualora dovesse cedere un esterno ( Douglas Costa o Bernardeschi) potrebbe avere la liquidità sufficiente per presentare un’offerta convincente ai Citizens. Il giocatore non disdegnerebbe affatto un suo trasferimento sotto l’ombra della Mole: i segnali di apertura che il suo entourage ha mandato a più riprese nel corso di questi mesi sono stati recepiti molto bene dagli uomini mercato juventini, che ora dovranno accelerare i tempi, dal momento che su Gabriel Jesus c’è da vincere la concorrenza dei top team inglesi e spagnoli. Nel caso in cui non si dovesse arrivare a Milik, ecco che Gabriel Jesus potrebbe rappresentare un’affascinante opportunità.

