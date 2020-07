Milan-Juventus 4-2, Pioli: “Devo ringraziare i ragazzi, il lavoro paga”

Le parole di Pioli a Dazn dopo Milan-Juventus. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei rossoneri

Un Pioli assolutamente fiero della prestazione dei suoi ragazzi è quello che si presenta ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell’ex tecnico della Fiorentina: “Sono contentissimo, devo ringraziare i ragazzi per questa rimonta importante. Anche nel primo tempo eravamo in partita, non abbiamo mollato psicologicamente dopo i primi due goal e siamo stati bravi a sfruttare anche psicologicamente l’episodio del rigore. Il lavoro in allenamento paga: qui sto bene, l’obiettivo prefissato lo conosco io e la dirigenza. Punto a fare del mio meglio, poi si vedrà. Sono contento di allenare questa squadra e questi ragazzi.”

