Juventus, Rabiot è in crescita: le sue prestazioni sono sempre più convincenti

Rabiot sta crescendo sempre di più e potrebbe rappresentare un valore aggiunto in questo tiratissimo finale di stagione. L’ex Paris Saint Germain sta dimostrando a suon di prestazioni convincenti di meritarsi il posto da mezzala sinistra assegnatogli da Maurizio Sarri

Adrien Rabiot a piccoli passi si sta rendendo sempre più protagonista in questa Juve. L’ex mezzala del Paris Saint Germain, infatti, dopo un inizio un pò in sordina, complice i molti mesi di inattività a cui aveva dovuto far fronte, sta alzando nettamente i giri del motore, ripagando la fiducia che in lui ha riposto Maurizio Sarri. Lo splendido goal segnato contro il Milan è l’emblema di un lento, ma costante, percorso di crescita: le sue qualità tecniche non erano mai state in discussione, tuttavia nelle prime uscite stagionali appariva lento, impacciato, prevedibile. Ora invece non disdegna importanti progressioni offensive, sfruttando anche la sua stazza imponente.

Rabiot potrebbe insomma rappresentare una sorta di “acquisto” per la Juventus in questo finale di stagione che si preannuncia assolutamente ricco di emozioni, in cui non sono da escludere anche clamorosi colpi di scena, con la Lazio distante sette punti e l’Atalanta nove: sabato i bianconeri saranno attesi proprio dalla sfida con i bergamaschi, in cui servirà un Rabiot formato Milan.

Potrebbe interessarti anche–>Milik alla Juventus, arriva la conferma del ds del Napoli Giuntoli

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK