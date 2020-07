Milik alla Juventus, calciomercato: spunta un pre-accordo, i dettagli

Calciomercato Juventus, Milik nome caldo: il polacco secondo le ultime indiscrezioni potrebbe aver firmato una sorta di pre-accordo con i bianconeri. Ecco perchè starebbe rifiutando tutte le destinazioni estere.

Emergono particolari interessanti sul possibile approdo di Arkadiusz Milik alla Juventus. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il centravanti polacco avrebbe firmato un pre-accordo con i bianconeri, stipulando un contratto raddoppiato rispetto a quanto percepisce attualmente al Napoli. Questa sarebbe la ragione per la quale il forte centravanti starebbe rifiutando le varie proposte prospettatagli da De Laurentiis. Ricordiamo che una vera e propria trattativa non è stata ancora imbastita: tuttavia, la Juve avrebbe effettuato i primi sondaggi, e sarebbe disposta a sborsare i 40 milioni richiesti dal Napoli attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita a Gattuso: nelle ultime ore, ha preso quota l’ipotesi Bernardeschi, giocatore che andrebbe a completare la batteria di esterni assieme a Matteo Politano, dal momento che Josè Maria Callejon non rinnoverà il suo contratto in scadenza.

