Juventus-Atalanta, Sarri: “Un buon punto contro una delle squadre migliori d’Europa”

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo il fischio finale di Juventus-Atalanta, terminata sul risultato di parità

Non può non essere soddisfatto della rimonta della sua squadra Maurizio Sarri, che ai microfoni di Dazn, esordisce così: “Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, una delle più forti in Europa. Sicuramente tra le più in forma. Non abbiamo avuto vita facile, ma non ci siamo mai disuniti e siamo riusciti ad acciuffarla nel finale. Ottimo punto, che ci permette di allungare anche se di poco. Dispiace aver preso due goal su uscite sbagliate da dietro: potevamo gestirla meglio in più di una circostanza. Ma salvo la voglia di crederci e di non mollare mai.”

