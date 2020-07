Juve, Danilo è un flop: sarà ceduto a fine stagione? Ecco cosa trapela

Anche contro l’Atalanta Danilo ha deluso le aspettative: una sua cessione a fine stagione appare ormai scontata: l’ex Manchester City fino ad ora si è rivelato un vero e flop, e lo scambio con Cancelo non ha assolutamente pagato

Una delle note più dolenti in casa Juventus risponde al nome di Danilo. Il brasiliano, anche contro l’Atalanta, si è reso protagonista di una prestazione ben al di sotto delle aspettative, non riuscendo quasi mai a fronteggiare le scorribande degli esterni della Dea. Giunto alla corte bianconera nell’ambito dello scambio che ha portato Cancelo al City, fin qui Danilo ha deluso le attese, non entrando mai a pieno negli schemi che Maurizio Sarri cerca di imprimere alla squadra. Una sua cessione, quindi, è un’ipotesi da tenere assolutamente in considerazione: a fronte di un’offerta da 20 milioni di euro, ecco che la dirigenza di Corso Galileo Ferraris potrebbe decidere di lasciar partire il brasiliano, magari proprio per dare l’assalto ad Alaba, conteso tra Juve ed Inter.

