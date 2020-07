Juventus, altro spiazzante blackout. Conte ora dà ansia a Sarri…

Sassuolo e Atalanta avrebbero meritato di battere la Juventus che in tre partite ha incassato nove gol. Adesso Conte può andare a -6 e mettere pressione.

Il direttore del Corriere dello Sport non ci gira intorno e va dritto al problema. «Un altro spiazzante blackout – scrive -. A questo punto risultano spiegabili anche il primo, quello di San Siro e undici gol subiti nelle ultime cinque uscite. E’ una Juventus poco equilibrata e troppo poco Juve, meno aggressiva, meno fresca, nervosamente reattiva. Ed è un’altra occasione sprecata dalla Lazio (la quarta) che lunedì sera giocherà a Torino quella che nelle settimane della sospensione presentammo come la sfida-scudetto. Ora ci sono nove punti tra la squadra di Inzaghi e quella di Sarri. A sette l’Atalanta, a sei (più uno) potenziali Conte, impegnato stasera a Ferrara. Immaginare un finale più sorprendente e contraddittorio era francamente impossibile».

Juventus, lo senti il fiato di Conte sul collo?

«Proprio Conte, che giusto martedì poneva dei dubbi sul suo futuro all’Inter («ho un progetto triennale, ma se non sono contenti di me…») ha la possibilità di procurare un po’ di ansia a Sarri. A Sarri non resta che trascinare (il verbo più appropriato) la Juventus al nono scudetto consecutivo. Oramai il campionato è un gioco di stanchezze più mentali che fisiche, non a caso le cose migliori le stanno facendo le squadre più leggere di testa e brillanti. il Sassuolo e l’Atalanta, che per qualità e volume di gioco avrebbero meritato di batterla, la Juve». Impossibile dare torto a Zazzaroni.

