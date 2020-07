«Sarri è ai minimi termini, la Juventus fa di tutto per perdere lo scudetto»

Il giornalista Giancarlo Padovan non usa mezzi termini per descrivere la situazione in casa Juventus: «Sarri è ai minimi termini. La sua Juve gioca a sprazzi».

Ci va giù duro il giornalista Giancarlo Padovan su calciomercato.com. In un suo articolo si punta il dito verso Maurizio Sarri, ormai mal sopportato dal popolo juventino, ma anche verso Ronaldo. «Sarri è ai minimi termini. La sua Juve gioca a sprazzi – si legge -. La Juve è stata ad un passo dalla resa. Il tecnico aveva incautamente scelto Chiellini da schierare accanto a De Ligt che, da sempre, gioca con una spalla scassata. Ad un certo punto l’allenatore bianconero non solo ha fatto scaldare Rugani, ma ha chiesto di farlo anche a Bonucci, infortunato al pari di Demiral».

LEGGI ANCHE >>> Highlights Sassuolo-Juventus 3-3, Serie A: video goal e sintesi

Non solo Sarri, ma anche Cristiano Ronaldo

Padovan affonda il colpo. «La Juve esce illesa, ma è tutt’altro che in salvo – dice -. Primo, non sa vincere più. Secondo, non sa più difendere. Terzo, per la seconda volta in tre partite si fa rimontare un doppio vantaggio. Quarto, sente la pressione di Inter e Atalanta. Pensate con quale spirito affronterà lunedì la Lazio, magari con l’Inter a meno tre e l’Atalanta a meno quattro. Scudetto riaperto e Ronaldo un peso. Adesso se ne accorgono tutti, ma bisognava dirlo prima».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK